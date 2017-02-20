МИД ФРГ считает указ президента РФ Владимира Путина о признании Россией документов провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ДНР) нарушением минских договоренностей. Об этом заявил на брифинге официальный представитель МИД ФРГ Мартин Шефер.

"Подписанный президентом Путиным указ о признании Россией выданных в ДНР и ЛНР документов, с нашей точки зрения, однозначно противоречит духу и целям минских соглашений", - сказал он.

"Для нас неоспорима полная поддержка независимости и территориальная целостность Украины, а также полное выполнение минских договоренностей. Оцениваем шаг российской стороны как противоречащий "Минску", - добавил он.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песковзаявил, что "указ никоим образом не идет в разрез с международным правом и в нарушение международного права",сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Вы знаете, что де-юре это просто выравнивание ситуации, того, что было де-факто. Потому что по гуманитарным соображениям это необходимо делать и признавать эти фактически выданные проездные документы", - отметил он.

Песков сделал акцент на то, что паспорта ЛНР и ДНР не являются паспортами официально признанных государств, а являются всего лишь "фактически выданными документами".







