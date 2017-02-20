Пенс: США будут искать новую основу для отношений с Россией

США будут искать новую основу для отношений с Россией. Об этом заявил вице-президент США Майкл Пенс на пресс-конференции по итогам встречи в Брюсселе с главой Евросовета Дональдом Туском.

"Мы будем искать новые пути по новой основе для отношений с Россией", - сказал он.

США будут продолжать прилагать усилия для защиты суверенитета и территориальной целостности государств Европы, заявил также Пенс.

Он утверждал, что "Россия предпринимает усилия для изменения границ силовым путем". "Мы будем поддерживать Польшу и балтийские страны с помощью инициативы НАТО об усиленном передовом военном присутствии", - добавил Пенс, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

По словам Пенса, президент США Дональд Трамп привержен тесному сотрудничеству с Евросоюзом.

"Я здесь, чтобы от имени президента Трампа выразить сильную приверженность США продолжению сотрудничества с Евросоюзом", - сказал он.

США, ЕС и НАТО должны усилить обмен информацией, чтобы теракты в Европе не повторились, заявил также Пенс.

Он также добавил, что укрепление экономик ЕС и США потребует трудных решений.

"Поддержка и укрепление наших экономик потребуют тяжелых, но необходимых решений, поскольку наш экономический рост означает мир и процветание для всех", - сказал Пенс, подчеркнув, что ЕС и США составляют около половины всей мировой экономики.







