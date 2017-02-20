Парламентская делегация НС Армении посетила в Арцахе передовую

Парламентская делегация НС Армении в составе зампредседателя НС Армении Шармазанова, депутатов Гагика Меликяна, Александра Арзуманяна посетила в Арцахе 20-го февраля передовую, где члены делегации ознакомились с условиями прохождения службы в АО НКР, бытовыми условиями, боевой подготовкой личного состава. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью НС Армении.

С командным составом члены делегации НС Армении обсудили ситуацию на передовой, условия быта военнослужащих и ряд вопросов по укреплению обороноспособности на линии соприкосновения.