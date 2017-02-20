Билл Гейтс призвал обложить роботов подоходным налогом

Отсутствие подоходного налога и налога на прибыль для роботов обеспечивает машины несправедливым преимуществом перед людьми, считает Билл Гейтс один из основателей Microsoft и самый богатый человек в мире по версии Forbes. В интервью изданию Quartz он предложил обложить компании, использующие роботов, налогом, чтобы хотя бы на время замедлить автоматизацию многих видов деятельности и профинансировать альтернативные виды занятости для живых людей, включая заботу о престарелых и работу с детьми в школах, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Следует стремиться к повышению уровня налога и даже торможению автоматизации", - уверен Гейтс, поскольку развитие технологий идет рука об руку с вытеснением людей из целого ряда профессий и специальностей.