СМИ: Китай намерен создать суперкомпьютер мощностью 1 эксафлопс в 2018 г.

Китайские специалисты планируют создать к 2018 году новейший сверхмощный компьютер, производительность которого составит 1 эксафлопс (квинтильон (10 в 18-й степени) операций с плавающей запятой в секунду). Как передает Арменпресс, об этом сообщила газета China Daily со ссылкой на Государственный центр суперкомпьютеров города Тяньцзинь (Северный Китай).

По словам куратора проекта Мэн Сянфэя, разработка под названием Tianhe-3 станет "наиболее передовой в мире, превзойдя все имеющиеся аналоги". Она будет в десятки раз превосходить Sunway TaihuLight - самый мощный компьютер по версии TOP500, озвученной в ноябре 2016 года.

"В текущем году Китай собирается сделать прорыв в этом направлении, как в плане процессора, так и сопутствующих технологий. В результате будет создан прототип сверхмощной вычислительной машины эксафлопсной производительности. Фактически мы стоим перед новой ступенью в производительности компьютеров. Это позволит КНР быстрее, с большей точностью и широким охватом решать ряд сложнейших научных проблем", - заявил ученый.

В частности, данную машину планируется использовать в генной инженерии при анализе структуры и последовательности расположения белков. "Предполагается, что благодаря этому компьютеру будут сделаны новые открытия в области медицины", - добавил Мэн Сянфэй.