СМИ узнали подробности новой версии указа Трампа по миграции

Проект пересмотренного миграционного указа Дональда Трампа включает в себя те же семь стран, которые были упомянуты в первой версии. Как передает Арменпресс, об этом сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на представителя администрации американского президента.

По словам источника агентства, под действие пересмотренного Трампом указа попадут только граждане Ирана, Ирака, Сирии, Йемена, Сомали, Судана и Ливии.

Исключением станут обладатели американской визы, постоянного вида на жительство в США и американцы, также имеющие второе гражданство одной из перечисленных стран. Помимо этого, новый проект закона не предписывает властям выделять и отклонять заявки сирийских беженцев на получение визы.

Как сообщила заместитель пресс-секретаря Белого дома Сара Хакаби Сандерс, окончательная версия указа должна быть издана в скором времени. Сам Трамп пообещал издать новый указ на этой неделе.