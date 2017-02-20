Личный телефон Гитлера ушел с молотка на аукционе за 243 тысячи долларов

Личный телефон Адольфа Гитлера ушел с молотка на аукционе в США в воскресенье за 243 тысячи долларов. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении аукционного дома Alexander Historical Auctions.

По данным агентства Франс Пресс, стоимость телефона оценивалась в пределах 200-300 тысяч долларов, в то время как стартовая цена на него составляла 100 тысяч.

Телефон Siemens c гравировкой имени Гитлера был подарком вермахта. В 1945 году он был найден советскими солдатами в бункере Гитлера и затем передан британскому офицеру, семья которого хранила аппарат более 70 лет.

Аукционный дом называет этот лот "возможно, самым разрушительным "оружием" всех времен, лишившим жизни миллионы людей по всему миру".