Инвестиционная привлекательность Армении будет представлена 20-25 французским компаниям: Стартует бизнес-форум

С целью привлечения французского капитала в Армению с 21 февраля в нескольких городах Франции будет проведен бизнес-форум, нацеленный на встречи с инвесторами. В форуме примут участие представители 20-25 французских компаний сфер информационных технологий, текстильной промышленности, виноделия, транспорта, а также фармацевтической и продовольственной сферы. Он состоится при финансировании и сотрудничестве с французским Агентством по развитию экономической деятельности предприятий на международной арене «Business France».

Для получения более детальных сведений о бизнес-форуме «Арменпресс» побеседовал с исполнительным директором Фонда развития Армении Кареном Мкртчяном.

- Уже известны конкретные сроки проведения бизнес-форума во Франции?

- Цикл мероприятий стартует 21 февраля и продлится до 28-го числа. Первые три дня он пройдет в Париже, 23 февраля состоится форум на территории «Business France», на мероприятии мы встретимся с команиями, которым представим бизнес-привлекательность Армении и ответим на их вопросы. В четверг, пятницу и субботу мы должны быть в Лионе, где также встретимся с членами бизнес-сообществ и офиса мэра. В Лионе для нас особенно важны встречи, касающиеся сельскохозяйственной отрасли. Затем, в воскресенье мы отправимся в Марсель, а в понедельник и вторник проведем там встречи. Предусмотрена встреча с представителями армяно-французской торговой палаты, а также предпринимателями диаспоры. Во вторник мы также встретимся с вице-мэром Марселя Дидье Паракяном.

- Какую роль в организации мероприятия играет агентство «Business France»?

- Мы сотрудничаем с «Business France» в рамках программы Евросоюза, согласно которой, предусмотрена поддержка зарубежной государственной компании со стороны какой-либо госкомпании ЕС. И на данный момент это Фонд развития Армении и «Business France», которые занимаются стимулированием экпорта и инвестиций. Уже более 18 месяцев «Business France» поддерживает нас в вопросе обмена опытом по привлечению инвестиций и увеличению экспорта, в связи с чем были проведены многочисленные мероприятия. Роль агентства в рамках предстоящего во Франции бизнес-форума достаточно велика – прежде всего, они помогают нам в организационных и финансовых вопросах. А также посредством своих связей помогают в организации наших встреч с французскими компаниями и предпринимателями. Однако примечательно и то, что в течение 18 месяцев им удалось натренировать нашу команду, в результате мы научились самостоятельно налаживать определенные связи с компаниями.

- Почему выбор остановился именно на Франции? Мероприятие нацелено только на французских бизнесменов и инвесторов? Или ожидается более широкий круг участников?

- На данный момент в центре внимания – Франция, французские компании, а также армянские предприниматели диаспоры. Кроме того, есть французские компании, которые довольно успешны на международном рынке. Мы считаем, что есть достаточный потенциал для привлечения французских инвестиций в самые различные сферы. Думаю, французские компании пожелают наладить сотрудничество с Арменией в сфере информационных технологий. Во Франции довольно развито и сельское хозяйство, и мы видим, что в данной области они делают инвестиции в регионе, поэтому мы хотим поощрять их, чтобы они инвестировали в Армению.

- Будут ли представлены участникам форума инвестиционные проекты? Или будут представлены лишь инвестиционная среда Армении, состояние экономики и законодательство?

- У нас есть довольно объемный пакет, который должен представить экономическую среду Армении, а также общую картину состояния других отраслей. Во время целевых встреч мы будем говорить о преимуществах сфер. Мы изучили ведение бизнеса со стороны французских компаний и нашли для них в Армении потенциальных партнеров.

- Согласно статистике, армяно-французские торгово-экономические связи находятся на недостаточно высоком уровне. Чем это обусловлено? И что призван изменить этот бизнес-форум?

- Думаю, с любой страной–партнером мы можем сделать большее, чем делаем в настоящее время. Армения может стать платформой для вступления европейских компаний на рынок Ирана и ЕАЭС. Думаю, посредством правильного представления мы обеспечим значимость этой платформы. Уже есть итальянские, египетские и немецкие компании, которые помогли нам, и они выразили желание инвестировать в Армению несколько миллионов долларов, для того, чтобы вступить на рынок ЕАЭС и Ирана. Помимо того, что у Армении, для того, чтобы стать этой платформой, довольно удобное географическое положение, она еще обладает достаточно благоприятной бизнес-средой, надежностью, качественной рабочей силой. Просто ощущается низкий уровень информированности, который мы должны повысить. Примечательно также, что посольство Армении во Франции также проводит определенную работу в направлении экономического развития страны.

- В каких отраслях Армения может быть особенно привлекательной для французских предпринимателей?

- Прежде всего, это сельское хозяйство, в котором у Армении есть ряд преимуществ. Благодаря благоприятным природно-климатическим условиям, воде, почве, солнцу у нас производятся высококачественные продукты питания. Следующая отрасль – это сфера информационных технологий. Могу сказать, что в сфере ИТ Армения достигла такого уровня, что иностранные комании высоко ценят наши нововведения. Армения стала инновационным центром, а французские компании были недостаточно активны в данной сфере, и, думаю, они нуждаются в сотрудничестве с нами.

- Чего Вы ожидаете от этого форума? Каковы возможности, в частности, в плане привлечения инвестиций?

- Я воздержусь от представления чисел, поскольку это процесс, и нашими мишенями являются компании, для которых Армения может быть интересна, однако на начальном этапе говорить о каких-либо числах не вполне реалистично. Прежде всего, мы должны увидеть заинтересованность французской стороны, а уж потом начать говорить об отраслях. Лишь после проявления интереса к ним можно будет говорить о конкретных инвестициях, и лишь потом – о конкретных числах. Зачастую мы буквально на следующий день после форума ждем подписания договоров. Однако, я бы не сказал, что это должно стать основным ожидаемым результатом. Его можно будет увидеть, как минимум, спустя 6-12 месяцев. Лишь после этого стоит говорить о числах.

- Каким образом Фонд развития Армении планирует содействовать дальнейшей работе армянских предпринимателей после этого форума?

- Скажу, что со дня создания Фонда развития Армении мы постоянно осуществляли этот процесс, продолжаем это делать и сейчас - в течение последних 9 месяцев эта поддержка более активизировалась. Когда уже появляются инвесторы, желающие развернуть деятельность в Армении, мы применяем принцип “одного окна”. Мы оказываем им поддержку по различным направлениям. На начальном этапе мы представляем общие сведения об Армении. Если инвесторы заинтересованы конкретными сферами, мы предоставляем им информацию о конкретной сфере и налаживаем связь с соответствующим министерством или различными организациями. Также предоставляем информацию о новых законах, налогах, бизнес-среде, партнерах и пр. Даже организуем визиты в Армению, где они встречаются с различными заинтересованными органами, мы знакомим их с рынком недвижимости, а также пытаемся представить неэкономическую среду Армении – природу, достопримечательности, гостеприимство, культурную жизнь, чтобы инвестор мог видеть, насколько привлекательна и надежна наша страна.

Интервью – Ваге Акопяна