Бако Саакяна направил поздравительное послание по случаю Дня возрождения Арцаха. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента НКР. В послании сказано.

«Дорогие соотечественники!



От имени властей Республики Арцах и от себя лично сердечно поздравляю вас с Днем возрождения Арцаха!

20 февраля 1988-го года вошел в летопись нашего народа как судьбоносный, решающий день, когда мир узнал о непоколебимой воле народа Арцаха жить свободно и независимо. Этот день стал символом общенационального единства и непобедимого духа. Поднялась общенародная волна протеста против чуждого ига, которая превратилась в национально-освободительное движение и привела к воссозданию нашей национальной государственности в соответствии с демократическими ценностями, нормами и принципами международного права.

Во имя победы нашей справедливой борьбы пожертвовали своей жизнью храбрые сыны армянского народа, которые своей небывалой отвагой и подвигом создали героические страницы новейшей истории армянского народа. Вечная честь и слава преданным сынам Родины!

В течение всех этих лет вместе с нашими сестрами и братьями из Армении и Диаспоры мы строим и обустраиваем дорогой и любимый всеми нами Арцах, защищаем наши историческую землю и очаг, будущее наших детей. Мы не нарушаем чужих прав, но всегда будем защищать свои собственные.

Дорогие арцахцы!

Вновь поздравляю всех вас с важным государственным праздником и желаю мира и больших успехов свободной и независимой Республике Арцах и всему нашему народу!».