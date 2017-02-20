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Делегация из Бельгии посетила НС Арцаха


Сегодня председатель НС НКР Ашот Гулян принял делегацию из Бельгии, которая находится там с наблюдательской миссией на конституционном референдуме НКР.  В составе делегации – члены бельгийского парламента от различных округов Серж де Патулли и  Бенуа Дрези. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба НС НКР.

Председатель  НС НКР Ашот Гулян сказал: «Мы организуем референдум уже во второй раз, и для нас очень важны объективные оценки наблюдателей».

Затем председатель НС НКР Ашот Гулян ответил на вопросы членов делегации из Бельгии,  относящиеся к особенностям формы правления, предлагаемой конституционными реформами.

Во встрече принимал участие председатель комитета Айдата АРФД Гаспар Карапетян.



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