Делегация из Бельгии посетила НС Арцаха

Сегодня председатель НС НКР Ашот Гулян принял делегацию из Бельгии, которая находится там с наблюдательской миссией на конституционном референдуме НКР. В составе делегации – члены бельгийского парламента от различных округов Серж де Патулли и Бенуа Дрези. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба НС НКР.

Председатель НС НКР Ашот Гулян сказал: «Мы организуем референдум уже во второй раз, и для нас очень важны объективные оценки наблюдателей».

Затем председатель НС НКР Ашот Гулян ответил на вопросы членов делегации из Бельгии, относящиеся к особенностям формы правления, предлагаемой конституционными реформами.

Во встрече принимал участие председатель комитета Айдата АРФД Гаспар Карапетян.