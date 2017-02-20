Предстоящие новости: 20.02.2017

Государственное информационное агентство «Арменпресс» представляет в эфире Информационного радио все то, о чем вы прочитаете, услышите и увидите в сегодняшней новостной ленте.

Сегодня, 20-го февраля, в Ереване состоится мероприятие, посвященное поискам альтернативной дороги для грузоперевозок в Армению и из Армении при участии экспертов из Армении, РФ и Грузии, которые обсудят возможности открытия коммуникационных путей через Южную Осетию и Абхазию, в свете пересмотра отношений в области торговли между Грузией и РФ.

Кадастровые органы Армении и РФ усиливают сотрудничество. Сегодня состоится подписание меморандума по этому вопросу. С армянской стороны это сделает председатель Госкадастра Мартин Саргсян, с российской – руководитель «Росреестра», замминистра по экономическому развитию РФ Виктория Абрамченко.

В зале заседаний НАНА состоится обсуждение по вопросу армянского языка в учебниках. Выступят министр диаспоры Армении Грануш Акопян, министр ОН Армении Левон Мкртчян, президент НАНА Радик Мартиросян.

Сегодня, 20-го февраля, состоятся пресс-конференции, посвященные предстоящим выборам, с участием Анаит Бахшян от «Свободных демократов», Манэ Тандилян от блока «Елк», Артура Мисакяна от партии «Армянское возрождение».

Сегодня, 20-го февраля, состоится пресс-конференция начальника пенсионного управления Министерства по социальным вопросам Армении Анаит Галстян.

Армянский театр пантомимы уже имеет свое здание, предоставленное министром культуры Амиряном. Сегодня, 20-го февраля, состоится пресс-конференция худрука Армянского театра пантомимы Жирайра Дадасяна и актрисы театра Инны Ахназарян.

Сегодня будут подведены итоги конкурса «Юный журналист», организованного информационным отделом Араратской епархии ААЦ и сайтом Аймедиа.ам.

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