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В Детской библиотеке им. Хнко Апера гости из университета почитали малышам сказки


19 февраля,  день рождения  великого армянского поэта  Ованеса  Туманяна, провозглашен Днем дарения  книг.

Как  передает Арменпресс, впервые  в библиотеке проведено мероприятие “Читают университетские”, которое наверняка станет регулярным. Как заверила организатор акции Каролина Арутюнян, эта  инициатива разработана совместно с библиотекой и отныне 19 января нынешние  и бывшие  студенты  ЕГУ будут проводить встречи с малышами.  

В этом году из ЕГУ  был приглашен участник  апрельской войны Гамлет Петросян и другой защитник  отечества – Гор Дарманян. Они прочитали детям сказку Вальтера  Крумбаха “Ёж-путешественник”.

Послушав сказку, малыши засыпали чтецов  вопросами, а потом сами стали читать стихи.  

“Невообразимое чувство – общаться с самыми маленькими и доставлять им радость“, - сказал Гор.

Вместе  с героями сказку читал и директор ИА Арменпресс Арам Ананян.

День рождения  Туманяна провозглашен Днем дарения  книг. Это инициатива светлой  памяти председателя  Союза писателей  Армении Левона Ананяна.



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