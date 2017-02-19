В Детской библиотеке им. Хнко Апера гости из университета почитали малышам сказки
19 февраля, день рождения великого армянского поэта Ованеса Туманяна, провозглашен Днем дарения книг.
Как передает Арменпресс, впервые в библиотеке проведено мероприятие “Читают университетские”, которое наверняка станет регулярным. Как заверила организатор акции Каролина Арутюнян, эта инициатива разработана совместно с библиотекой и отныне 19 января нынешние и бывшие студенты ЕГУ будут проводить встречи с малышами.
В этом году из ЕГУ был приглашен участник апрельской войны Гамлет Петросян и другой защитник отечества – Гор Дарманян. Они прочитали детям сказку Вальтера Крумбаха “Ёж-путешественник”.
Послушав сказку, малыши засыпали чтецов вопросами, а потом сами стали читать стихи.
“Невообразимое чувство – общаться с самыми маленькими и доставлять им радость“, - сказал Гор.
Вместе с героями сказку читал и директор ИА Арменпресс Арам Ананян.
День рождения Туманяна провозглашен Днем дарения книг. Это инициатива светлой памяти председателя Союза писателей Армении Левона Ананяна.