В Детской библиотеке им. Хнко Апера гости из университета почитали малышам сказки

19 февраля, день рождения великого армянского поэта Ованеса Туманяна, провозглашен Днем дарения книг.

Как передает Арменпресс, впервые в библиотеке проведено мероприятие “Читают университетские”, которое наверняка станет регулярным. Как заверила организатор акции Каролина Арутюнян, эта инициатива разработана совместно с библиотекой и отныне 19 января нынешние и бывшие студенты ЕГУ будут проводить встречи с малышами.

В этом году из ЕГУ был приглашен участник апрельской войны Гамлет Петросян и другой защитник отечества – Гор Дарманян. Они прочитали детям сказку Вальтера Крумбаха “Ёж-путешественник”.

Послушав сказку, малыши засыпали чтецов вопросами, а потом сами стали читать стихи.

“Невообразимое чувство – общаться с самыми маленькими и доставлять им радость“, - сказал Гор.

Вместе с героями сказку читал и директор ИА Арменпресс Арам Ананян.

День рождения Туманяна провозглашен Днем дарения книг. Это инициатива светлой памяти председателя Союза писателей Армении Левона Ананяна.