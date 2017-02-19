Виген Саркисян в Мюнхене обсудил вопросы образовательных программ в оборонной сфере

В рамках проходящей в Германии 53-й Мюнхенской конференции по безопасности 18 февраля министр обороны РА Виген Саркисян встретился с деканом Школы права и дипломатии им. Флетчера Университета Тафта Джеймсом Ставридисом.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связям с общественностью и СМИ МО РА, в ходе встречи обсуждались вопросы проведения современных образовательных программ в оборонной сфере. В частности, Виген Саркисян представил принятую в ВС Армении новую программу, согласно которой военнослужащие имеют возможность в течение службы приобретать также знания по таким важным направлениям, как, например, информационные технологии. Стороны сошлись во мнении, что образовательная составляющая должна иметь важное значение в вопросах обороны.

Обсуждались также вопросы, касающиеся современных глобальных вызовов и противодействия им.

В рамках Мюнхенской конференции 18 февраля министр ИД РА Виген Саркисян провел встречи со своими коллегами из Германии, Сингапура и Грузии.