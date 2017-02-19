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Виген Саркисян в Мюнхене обсудил вопросы образовательных программ в оборонной сфере


В рамках проходящей в  Германии 53-й Мюнхенской  конференции по безопасности 18 февраля министр обороны РА Виген Саркисян встретился с деканом Школы права и дипломатии им. Флетчера Университета Тафта   Джеймсом Ставридисом.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связям с общественностью и СМИ МО РА, в ходе  встречи обсуждались вопросы проведения современных образовательных программ в  оборонной  сфере. В частности, Виген Саркисян представил принятую в ВС Армении новую программу, согласно которой военнослужащие имеют возможность в течение  службы  приобретать также знания  по таким важным направлениям, как, например, информационные технологии. Стороны сошлись во мнении, что образовательная составляющая должна иметь важное  значение в вопросах обороны.

 Обсуждались также вопросы, касающиеся современных глобальных вызовов и противодействия им.

В рамках Мюнхенской  конференции  18 февраля министр ИД РА Виген Саркисян провел встречи со своими коллегами из Германии, Сингапура и Грузии.

 

 

 



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