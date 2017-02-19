Арташес Гегамян: политика Азербайджана, основанная на иллюзиях, – угроза миру и безопасности

«Арменпресс» представляет вниманию читателей статью Арташеса Гегамяна – депутата Национального Собрания РА от Республиканской партии, руководителя делегации НС РА в Парламентской Ассамблее ОБСЕ, председателя партии «Национальное Единение».

Мы, искренне говорю, Азербайджа­ну не желаем страданий, однако никому не поз­волим жаждать страданий нашего народа.

Из выступления Президента РА на XI съезде

Союза добровольцев «Еркрапа»

18 февраля 2017 года

Итак, 23 февраля 2017 г. в Вене стартует шестнадцатое зимнее заседание Парламентской Ассамблеи ОБСЕ (далее ПА ОБСЕ). Значение предстоящего заседания ПА ОБСЕ трудно переоценить, так как происходящие в мире процессы слишком сложны и многообразны, что делают совершенно непредсказуемыми перспективы развития человечества. До президентских выборов США 8 ноября 2016 года ведущие исследователи в области геополитики ситуации мира в XXI веке были почти единодушны в своих оценках, а именно в том, что глобальные транснациональные корпорации (далее ГТНК) пытаются подчинить себе народы, государства, навязать человечеству свое понимание мироустройства, смысла жизни, целей развития. Более того, многие аналитики считали, что стратегия действий сводится к столкновению цивилизаций, военно-силовому и информационно-психическому подавлению несогласных, созданию потенциала абсолютного военного превосходства, финансово-криминального контроля за правящими элитами всех стран мира. При этом отмечалось, что подконтрольные ГТНК мировые СМИ выступают инструментами дезинформации и уводят мировое общественное мнение на ложные цели. И в этих условиях, как гром среди ясного неба, 20 января 2017 года прозвучала инаугурационная речь 45-го президента США Дональда Трампа. Что же такого революционного, крамольного для ГТНК и мировой либеральной элиты сказал американский президент. Приведем некоторые выдержки из его инаугурационной речи: «Вашингтон расцветал, но не делился с народом своим богатством. Процветали политики, но рабочие места сокращались и заводы закрывались. Высшие классы защищали себя, а не граждан нашей страны. Их победы не были вашими победами. Их триумфы не были вашими. Пока они праздновали здесь, в столице, вам мало что было праздновать – всем семьям, страдающим по всей стране... То, что имеет смысл, – не то, какая партия контролирует правительство, а то, что народ контролирует правительство. 20-е января 2017-го года войдет в историю как день, когда люди стали собственниками этой страны опять. Забытые мужчины и женщины нашей страны не будут больше забытыми. Все сейчас слышат вас... Мы не хотим навязывать наш образ жизни никому. Но пусть он сияет, как мы будем сиять, – и каждый может брать с нас пример». Я специально столь подробно остановился на отдельных выдержках из инаугурационной речи президента США, так как она знаменует начало качественных сдвигов в современной геополитической ситуации. До 20 января т.г. глобальное противоборство разворачивалось между тремя ведущими центрами силы мировой политики: Западной цивилизацией (США, Канада, Западная Европа, Япония, Южная Корея, Австралия, Новая Зеландия и др.) – набирающими силу цивилизациями Востока – (Россия, Китай, Индия, Вьетнам и др.) – глобальным транснациональным сообществом, которое и сейчас является очень мощным и весьма агрессивным субъектом мировых процессов. После инаугурационной речи Дональда Трампа международные отношения вступают в качественно новый, очень сложный, в некотором смысле непредсказуемый период. Чтобы охарактеризовать всю сложность современных международных отношений, заметим, что в девяти странах Запада, включая США, Германию и Великобританию, был проведен опрос, который показал, что большинство жителей этих стран считает, что третья мировая война может начаться уже в ближайшем будущем. Как пишет The Independent, ссылаясь на данные компании You Gov, среди опрошенных американцев 64% считают, что мировой войны не избежать, 15% – верят в мирное урегулирование. В Великобритании третью мировую войну предсказывают 61% респондентов, 19% придерживаются диаметрально противоположного мнения. Больше всего перспективой возможной третьей мировой войны, согласно опросу социологов, озабочены жители США и Франции. Опрос также токазал, что России опасаются 71% опрошенных британцев и 59% – американцев.

На этом фоне отметим, что, как свидетельствуют данные опроса «Левада – центра» (Россия), опубликованные 31 октября 2016 г., 48% россиян опасаются, что обострение отношений России с Западом по поводу Сирии может перерасти в третью мировую войну, а количество россиян, которые считают НАТО угрозой, согласно службы опросов общественного мнения Gallup (США), достигло 67% в 2016 году. Вот в такой, далеко не простой международной обстановке 23 февраля начнет свою работу ПА ОБСЕ. Думается, что вопросы координации усилий 57 государств-членов ОБСЕ по смягчению международной напряженности, обеспечению безопасности в ареале ОБСЕ объективно должны занять главенствующее место в докладах и выступлениях делегатов из самых разных государств-членов ОБСЕ. При этом исключительно важно тщательно проанализировать ситуацию, складывающуюся в международных отношениях, когда вооруженный конфликт между сторонами временно прекращается без подписания мирного договора, а уж тем более, когда политические договоренности по разрешению того или иного конфликта грубо нарушаются одной из договаривающихся сторон. Этот вопрос имеет принципиально важное значение, так как «замороженные конфликты» (далее ЗК) таят в себе сильный дестабилизационный заряд, более того, непоследовательность в их разрешении, игнорирование со стороны мирового сообщества ЗК, может явиться толчком к переходу таких конфликтов «в горячую» фазу с опасностью перерастания локальной войны в мировую. Подобный ход развития событий в случае его непресечения может прослеживаться на примере Нагорно-Карабахского конфликта. Так, после апрельской (2016 г.) войны между Азербайджаном и Нагорно-Карабахской Республикой госсекретарь США Джон Керри, выполняя поручение президента Барака Обамы, 16 мая провел в Вене встречу в формате 3+2 (главы внешнеполитических ведомств стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ плюс президенты Армении и Азербайджана). В принятом на этом совещании совместном заявлении отмечалось, что было достигнуто согласие предпринять шаги для внедрения механизма мониторинга на линии соприкосновения конфликтующих сторон для расследования инцидентов, а также об увеличении возможностей команды личного представителя председателя ОБСЕ (международных наблюдателей) с дальнейшим переходом к возобновлению переговорного процесса по мирному урегулированию конфликта. Далее, 20 июня 2016 г. в Санкт-Петербурге по приглашению Президента России Владимира Путина состоялась встреча президентов Армении и Азербайджана, на которой они подтвердили достигнутые на последнем армяно-азербайджанском саммите в Вене 16 мая с.г. договоренности, направленные на стабилизацию ситуации в зоне конфликта и создание атмосферы, способствующей продвижению мирного процесса. Казалось все бы хорошо, создана хорошая основа для достижения взаимопонимания по ряду вопросов, решение которых создаст благоприятные условия для достижения существенного прогресса в нагорно-карабахском урегулировании. Однако на практике все оказалось с точностью до наоборот. Приведем лишь некоторые высказывания президента Азербайджана И.Алиева, сделанные в нынешнем, 2017 году. Выступая 10 января 2017 г. на расширенном заседании кабинета министров Азербайджана, он сделал ряд опасных заявлений, в частности: «Азербайджан продолжит наращивать свой военный потенциал, в том числе поставки в страну самого современного оружия... Мы обладаем самым современным оружием, имеющим высокую точность и разрушительную силу. Часть из них продемонстрирована, другая часть не показывалась. Они будут продемонстрированы в нужное время и в нужном месте... Мы в любое время способны решить вопрос (Нагорного Карабаха – А. Г.) военным путем».

И с такими заявлениями выступает президент Азербайджана спустя полгода после принятия двадцать пятой ежегодной сессией ПА ОБСЕ Тбилисской Декларации, в пункте 35 которого записано: «подчеркивает уважение закрепленных в Хельсинкском заключительном акте принципов нерушимости границ и территориальной целостности, мирного урегулирования споров, равноправия и самоопределения народов, а также призывает Российскую Федерацию воздержаться от агрессивной практики и отменить решение о незаконной аннексии Автономной Республики Крым». Таким образом, завидное упорство апшеронского султана о разрешении Нагорно-Карабахского конфликта военным путем, принятие принципа территориальной целостности в качестве единственного приемлемого фактически сводят на нет два других основопологающих принципа, четко обозначенные в Тбилисской Декларации – принцип мирного урегулирования споров, а также принцип равноправия и самоопределения народов.

Не менее опасным было заявление А.Алиева, прозвучавшее позавчера, 17 февраля 2017 г. в интервью Al Jazeera: «... попытки Армении порой укрепить или нормализовать отношения с некоторыми мусульманскими странами вызывают большое удивление. Считаю, что резолюции Организации исламского сотрудничества, открыто признающие Армению в качестве агрессора, должны быть основным посланием всем мусульманским странам, желающим развивать отношения с Арменией». Что это, если не тщательно завуалированный призыв к исламским радикалам – начать «Священный джихад» – Аллах Акбар. И с таким призывом выступает апшеронский султан спустя лишь два с половиной месяца после того как 8 декабря 2016 года руководители внешнеполитических ведомств стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ (С.Лавров, Дж.Керри, Ж-М. Эйро) совместно приняли заявление, в котором подчеркивается: «Принимая во внимание эскалацию насилия на линии соприкосновения в апреле сего года, мы выражаем обеспокоенность в связи с продолжающимися вооруженными инцидентами, в том числе в связи с применением тяжелого вооружения, и решительно осуждаем применение силы и угрозы применения силы. Этот конфликт не имеет военного решения, и нет никакого оправдания случаям гибели и ранения гражданских лиц. Нам также известно о сообщениях относительно зверств (что азербайджанскими властями отнюдь и не держалось под секретом, наоборот, учинители этих зверств впоследствии получили награды от Алиева, цинично улыбаясь позировали перед видеокамерами, держа в руках обезглавленную голову армянского воина, а в дальнейшем тиражировались небезызвестными интернет-ресурсами этой страны – А. Г.), совершенных во время боев в апреле сего года, которые мы осуждаем самым решительным образом. Мы призываем стороны подтвердить свою приверженность мирному урегулированию конфликта – как единственного пути установления согласия между народами региона». На кого или на что же надеется президент Апшерона, когда в открытую бросает вызов не Армении, а в первую очередь сопредседателям Минской группы ОБСЕ, да и ПА ОБСЕ. И этот дерзкий вызов не должен быть оставлен без должного реагирования, тем более в наше тревожное время, когда борьба с международным терроризмом, возглавляемым исламскими радикалами – джихадистами вступает в решительную фазу. Но есть и другая сторона вопроса – морально-нравственная. Ведь кто-кто, но И.Алиев прекрасно знает, что в ходе развязанной Азербайджаном апрельской (2016 г.) войны человеческие потери азербайджанской стороны как минимум, семикратно превышали потери Нагорно-Карабахских вооруженных сил. Президент Азербайджана, игнорируя потерянными жизнями от 700 до 1000 воинов, на практике подтверждает, что в основе его действий по сути положены постулаты «Священного джихада». Вместе с тем отметим, что совершенно новый взгляд на действия азербайджанского руководства недавно выдвинул член Талышского Совета культуры, участник талышского освободительного движения, корреспондент газеты «Талиши Садо» Шахин Мирзоев, который 11 февраля т.г. попросил временное убежище у властей Армении. Он вынужден был бежать с семьей из Азербайджана из-за давления в отношении национальных и религиозных меньшинств и грубейшего попрания их прав. 15 февраля 2017 г. Шахин Мирзоев, выступая на экспертном совещании по теме «Прорыв блокады Степанакерта. 25 лет спустя», заявил: «На передовой служат талыши. Их забирают в армию, можно сказать, насильно и сразу же отправляют на передовую, в мясорубку. Поэтому среди убитых, в основном, талыши, таты, удины. Вы и по фамилиям можете понять, – далее он отметил – 70-80% военнослужащих, которые проходят службу на передовой линии, представители нацменьшинств. Лишь 20-30%, так называемые, местные, они называют себя тюрками. Они не служат на передовой, а в основном, это повара, или служат на складах». Шахин Мирзоев такое положение объяснил тем, что представители нацменьшинств отказаться от службы на передовой не в состоянии, поскольку тем самым они поставят под угрозу не только свою жизнь, но и своих родных. Вот что он заявил: «Как минимум, их осудят. Кроме того, пострадает вся их семья. Я сейчас в Армении, а мой 92-летний отец там, и его уже заставили отказаться от меня. Возможно, он даже не понимает, что происходит, он старый человек». За этими разоблачениями мужественного талышского журналиста четко просматривается зловещая сущность действий апшеронских властей. С одной стороны, большая вовлеченность представителей этнических меньшинств на передовой свидетельствует о своеобразной коррупции на государственном уровне, когда на передовую призываются, в основном, представители национальных меньшинств, с другой стороны, сей факт является вопиющим по своему цинизму проявлением политики чистки Азербайджана от этнических меньшинств, в особенности от талышей и лезгинов.

Апшеронским ястребам доподлинно понятно, что их человеконенавистнические действия рано или поздно могут стать достоянием международной общественности, тем более в случае снятия азербайджанскими властями запретов на посещение представителями международных правозащитных организаций, журналистов и блогеров приграничных с Нагорно-Карабахской Республикой азербайджанские районов, уже не приходится говорить об остервенелой реакции апшеронских правителей на случаи посещения даже парламентариями государств-членов ОБСЕ Нагорного Карабаха. В этой связи хотелось бы поблагодарить авторов резолюции «Беспрепятственный доступ членов Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, участвующих в любых официальных мероприятиях ОБСЕ и в прочей парламентской деятельности» (далее Резолюция), которая, несмотря на жесткое сопротивление делегации Азербайджана в ПА ОБСЕ и их неизменных покровителей, 5 июля 2016 г. была принята на двадцать пятой Ежегодной сессии ПА ОБСЕ в Тбилиси. Однако даже после принятия этой резолюции азербайджанская сторона, грубо попирая дух этого документа, не только препятствует посещению деятелями культуры, журналистами, политическими и общественными деятелями Нагорно-Карабахской Республики, не говоря о зоне Нагорно-карабахского конфликта, но и преследует их в уголовном порядке. Взять хотя бы начавшееся судебное преследование по политическим мотивам российско-израильского блогера Александра Лапшина, который рискнул дважды посетить Нагорно-Карабахскую Республику и Азербайджан. Об этом позорном факте репрессии со стороны азербайджанских властей гражданина России и Израиля, в «Московском Комсомольце» заявил первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по делам Содружества независимых государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин. По его словам, достойно глубокого сожаления то, что азербайджанская сторона избрала охоту за гражданским лицом – блогером и журналистом в качестве способа самоутверждения. «Такая мстительность только роняет акции Азербайджана в общественном мнении тех стран, которые должны быть ему небезразличны. И заставляет вспомнить о таких «доказательствах национального всемогущества», как выкуп у Венгрии маньяка Рамиля Сафарова, зарубившего ночью армянского сослуживца на офицерских курсах НАТО, и возведение его в ранг национального героя», – заявил в своей статье Константин Затулин. Хотелось бы привести некоторые выдержки из Резолюции, в частности пункт 5, который гласит: «Принимая во внимание, что ограничение, а в долгосрочной перспективе снятие барьеров на пути движения людей, товаров, услуг и капитала будут способствовать укреплению доверия между государствами-участниками и повышению уровня безопасности в регионе ОБСЕ». Перечень грубых нарушений Азербайджаном соглашений, достигнутых в ходе саммитов президентов Армении и Азербайджана, так и резолюций и деклараций, принятых ПА ОБСЕ, можно и далее продолжить. Но важно, чтобы инициаторы и авторы принятия этих соглашений и резолюций сделали для себя главный вывод: Азербайджан и впредь будет их игнорировать, если лидеры стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, ПА ОБСЕ и на этот раз оставят без должного реагирования неисполнение принятых ими же резолюций и соглашений, что неизбежно приведет к безответственности и искушению начать новую военную авантюру, тем самым в надежде, что по ходу будет решена и проблема национальных меньшинств...

Хочется надеяться, что предстоящее заседание ПА ОБСЕ станет переломным в осознании делегатами из 57 стран-членов ОБСЕ своей персональной ответственности за судьбы мира и безопасности. Ведь в наше взрывоопасное время мы тем более несем личную ответственность за каждую капельку пролитой крови, где бы то ни было на планете Земля. И начать борьбу за утверждение прочного мира в пространстве ОБСЕ следует с так называемых «замороженных конфликтов». Иначе в ближайшее время мы будем вынуждены признать, что самые тревожные ожидания граждан-участников социологического опроса Gov You о неизбежности третьей мировой войны, станут явью.

P.S. 18 февраля т.г. Президент Республики Армения Серж Азатович Саргсян, выступая на XI съезде Союза добровольцев «Еркрапа», заявил: «Проблема Арцаха (Нагорно-Карабахской Республики – ред.) – это дело армянского народа, суд армянства: как решит народ Арцаха, именно так и будет будущее Арцаха. А мы все, как присутствующие здесь, так и те, кто находятся вне этого зала, горой стоим за наших арцахских сестер и братьев. Я считаю своим долгом заявить с этой трибуны съезда, что все возможные провокации (с азербайджанской стороны – ред.) получат достойный отпор. Основанная на иллюзиях политика Азербайджана не имеет будущего и не может иметь. Доказательство сказанному – опыт прошедших десятилетий». Думается, что лейтмотивом зимнего заседания ПА ОБСЕ, его девизом по праву должно стать утверждение – Политика, основанная на иллюзиях, создает благодатную почву для разжигания войны, и является угрозой миру и безопасности.

Арташес Гегамян

депутат Национального Собрания РА от Республиканской партии,

руководитель делегации НС РА в Парламентской Ассамблее ОБСЕ,

председатель партии «Национальное Единение»





