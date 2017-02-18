Могерини выступила за сохранение санкций в отношении России

Санкции ЕС в отношении России должны сохраняться до выполнения минских соглашений по урегулированию кризиса на востоке Украины, считает Верховный представитель Евросоюза по внешней политике Федерика Могерини.

"Для нас очень важно, чтобы минские соглашения были полностью выполнены. Как вы знаете, у нас действуют санкции в отношении России как за незаконное присоединение Крыма, так и за ситуацию, конфликт на востоке Украины. Эти санкции четко связаны с полным выполнением минских соглашений, и такая позиция ЕС будет сохраняться", — как передает Арменпресс со сылкой на Риа-новости, сказала она, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.