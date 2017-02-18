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Атому Эгояну присвоен высший титул Национального Ордена Канады


Правительство Канады  в  лице генерал-губернатора  Дэйвида Джонстона 17 февраля присвоил Атому  Эгояну  высший  титул  Национального Ордена  Канады – за вклад в культуру страны.

Как  передает Арменпресс, об этом в  Facebook написала Арсине  Ханджян.  

“Атом Эгоян предан миссии развития поликультурного поля  и молодых талантов. Он достояние  нашей  культуры и в качестве  режиссера приобрел мировую славу, будучи неразрывно связан с Канадой. Темы  общины, изоляции, роли технологий  в  нашей жизни всегда были стержневыми в  его прекрасном творчестве. Он преподает, организует и проводит культурные мероприятия, активно участвует в  кинофестивалях, к тому же он талантливый  артист и великолепный режиссер оперных и театральных спектаклей”, - было сказано во время  церемонии награждения.

 



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