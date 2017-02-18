Атому Эгояну присвоен высший титул Национального Ордена Канады

Правительство Канады в лице генерал-губернатора Дэйвида Джонстона 17 февраля присвоил Атому Эгояну высший титул Национального Ордена Канады – за вклад в культуру страны.

Как передает Арменпресс, об этом в Facebook написала Арсине Ханджян.

“Атом Эгоян предан миссии развития поликультурного поля и молодых талантов. Он достояние нашей культуры и в качестве режиссера приобрел мировую славу, будучи неразрывно связан с Канадой. Темы общины, изоляции, роли технологий в нашей жизни всегда были стержневыми в его прекрасном творчестве. Он преподает, организует и проводит культурные мероприятия, активно участвует в кинофестивалях, к тому же он талантливый артист и великолепный режиссер оперных и театральных спектаклей”, - было сказано во время церемонии награждения.