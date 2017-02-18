Серж Саргсян присутствовал на открытии XI съезда СДЕ
18 февраля в Ереване в Спортивно-концертном комплексе им. Карена Демирчяна начался XI съезд Союза добровольцев Еркрапа.
Как передает Арменпресс, на съезде присутствовали президент РА Серж Саргсян, спикер НС РА Галуст Саакян, глава СДЕ, депутат НС РА Манвел Григорян, мэр Еревана Тарон Маркарян, вице-спикер НС РА Эдуард Шармазанов, министр обороны НКР Левон Мнацаканян и др.
Съезд начался показом фильма о Союзе добровольцев Еркрапа и добровольческом движении в Нагорном Карабахе.
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