Ночью температура воздуха в Армении достигла -30 градусов

Прошлой ночью в Армении наблюдался чрезвычайно низкий температурный фон. Температура воздуха была ниже климатической нормы на 10-15 градусов.

Как передает Арменпресс, об этом пишет в Facebook начальник Гидрометслужбы МЧС РА Гагик Суренян.

Температура воздуха в Ашоцке достигла -30 градусов, в Цахкаовите — -28, Гаваре, Гюмри, Апаране, Варденисе — -26…-27, в Сисиане, Ташире, Амасии, Раздане, Мартуни, Шорже — -23…-24, в Араратской долине — -18…-22 градусов.