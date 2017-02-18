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Ночью температура воздуха в Армении достигла -30 градусов


Прошлой  ночью в Армении наблюдался чрезвычайно низкий температурный  фон. Температура  воздуха была  ниже климатической  нормы на 10-15 градусов.

Как передает Арменпресс, об этом пишет в  Facebook начальник Гидрометслужбы МЧС РА Гагик  Суренян.

Температура  воздуха в Ашоцке достигла -30 градусов, в Цахкаовите — -28, Гаваре, Гюмри, Апаране, Варденисе  — -26…-27, в Сисиане, Ташире, Амасии, Раздане, Мартуни, Шорже — -23…-24, в Араратской долине — -18…-22 градусов.



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