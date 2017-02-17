Соглашение о Зоне свободной торговли между ЕАЭС и Сингапуром будет подписано до конца 2017 года

17 февраля в Сингапуре председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тигран Саркисян встретился с премьер-министром Республики Сингапур Ли Сянь Луном.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе ЕАЭС, обсуждались вопросы расширения экономического сотрудничества и подписания Соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ) между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Республикой Сингапур.

Председатель Коллегии ЕЭК Тигран Саркисян отметил, что менее года назад Евразийская экономическая комиссия подписала с Республикой Сингапур меморандум о взаимопонимании. Для реализации положений меморандума создана рабочая группа. “Я рад сообщить Вам, что страны ЕАЭС поддерживают начало переговоров по заключению Соглашения о зоне свободной торговли между странами ЕАЭС и Республикой Сингапур. На мой взгляд, это важный шаг вперёд, который позволит существенно увеличить объемы взаимной торговли и масштабы инвестиционной активности бизнесменов наших стран”, - подчеркнул Тигран Саркисян.

Премьер-министр Республики Сингапур Ли Сянь Лун заявил, что сингапурская сторона готова к конструктивному диалогу и рассчитывает подписать Соглашение о зоне свободной торговли уже до конца 2017 года. «Нас очень радует, что представители бизнеса стран ЕАЭС заинтересованы в сотрудничестве с нашими предпринимателями”, – сообщил премьер-министр страны.

На встрече стороны обсудили также перспективы взаимодействия ЕАЭС с АСЕАН.