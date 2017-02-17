Налбандян встретился с председателем МККК

Министр ИД Армении Эдвард Налбандян 17 февраля в Мюнхене встретился с президентом Международного Комитета Красного Креста Питером Маурером.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МИД РА, Эдвард Налбандян подчеркнул важность гуманитарной миссии МККК, отметив последовательную деятельность организации в зоне карабахского конфликта.

Питер Маурер подчеркнув готовность МККК в продолжении сотрудничества с Арменией, продолжающейся уже десятки лет.

В ходе беседы Налбандян и Маурер отметили, что стороны карабахского конфликта должны строго соблюдать нормы международного гуманитарного права.