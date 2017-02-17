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Налбандян встретился с председателем МККК


Министр ИД Армении Эдвард Налбандян 17 февраля  в Мюнхене встретился  с  президентом Международного Комитета Красного Креста Питером Маурером.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МИД РА, Эдвард Налбандян подчеркнул важность гуманитарной  миссии МККК, отметив последовательную деятельность организации в зоне  карабахского конфликта.  

Питер Маурер подчеркнув готовность МККК в продолжении сотрудничества с Арменией, продолжающейся уже десятки лет.

В ходе  беседы Налбандян и Маурер отметили, что стороны карабахского конфликта должны  строго соблюдать нормы  международного гуманитарного права.



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