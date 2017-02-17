Время в Ереване: 11:07:36,   17 Февраль

Sony спасет Samsung от взрывающихся аккумуляторов


Samsung выбрала компанию Sony в качестве поставщика аккумуляторов для Galaxy S8. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Отмечается, что подразделение Sony, ответственное за производство батарей, уже подписало соглашение на выполнение заказа. По словам источника издания, Samsung пытается таким образом избежать взрывов аккумуляторов, как этобыло с Galaxy Note 7.

Кроме Sony, поставками батарей для Galaxy S8 займется компания Murata Manufacturing. При этом собственное производство Samsung до сих пор не отвечает новым требованиям безопасности.

 

 

 



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