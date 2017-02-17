Союз писателей Армении наградил представителей СМИ

Союз писателей Армении в 2016 году провел ряд награждений и других мероприятий. 17 февраля председатель правления Союза писателей Армении Эдвард Милитонян вручил почетные грамоты журналистам, освещавшим организованные ими мероприятия, передает «Арменпресс».

Наград удостоились журналисты телекомпаний “Հ2”, “Шант”, “Арарат”, “Кентрон”, “Еркир Медиа”, а также представители Общественного радио, информационного агентства “Ноян Тапан”, пресс-клубов “Зеркало”, “Тесакет”, газет “Республика Армения”, “Грапарак”.

Грамоты были вручены и координатору информационных программ информагентства «Арменпресс» Лиде Булгадарян и журналистке Анжеле Амбарцумян.