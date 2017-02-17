В Москве суд обсудит вопрос о продлении ареста бизнесмену Араму Петросяну

Пресненский суд Москвы 21 февраля рассмотрит ходатайство следствия о продлении срока ареста бизнесмена Арама Петросяна, который захватил заложников в московском отделении "Ситибанка". Как передает Арменпресс, об этом сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Анастасия Пылина.

"Судебное заседание по рассмотрению вопроса о продлении Петросяну меры пресечения в виде содержания под стражей назначено на 21 февраля в 13.30", — сказала пресс-секретарь.

Петросян обвиняется в терроризме и захвате заложников, по решению суда он содержится под стражей, срок ареста установлен до 24 февраля. Следствие назначило бизнесмену стационарную психолого-психиатрическую экспертизу. Первая — проведенная амбулаторно — пришла к выводу о вменяемости Петросяна.

В августе 2016 года Петросян захватил четырех заложников в отделении "Ситибанка" в центре Москвы, пригрозив его взорвать. Потом мужчина по одному отпустил заложников и сдался правоохранителям. Предмет, который он выдавал за бомбу, оказался муляжом. Как заявил Петросян на допросе, так он хотел привлечь внимание к проблеме банкротств.