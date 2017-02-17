Армянские спортсмены завершили выступления на Европейском олимпийском фестивале

Юные армянские спортсмены завершили выступления на Европейском олимпийском молодежном фестивале.

Как передает «Арменпресс», в спринте среди юношей Микаэл Микаэлян занял 27-е место, среди девушек Гоар Тадевосян была 45-й. Горнолыжник Арутюн Арутюнян занял в слаломе 27-е место.

В этом году Европейский олимпийский молодежный фестиваль проходит в Эрзруме. В нем принимает участие 832 спортсмена из 40 стран, которые соревнуются в 9 видах спорта.

Впервые Европейский олимпийский молодежный фестиваль проходил в 1993 году в Италии. Европейский олимпийский молодежный фестиваль предназначен для подростков и юношей в возрасте 14-18 лет.