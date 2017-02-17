Ушел из жизни художник Степан Андраникян

На 89-м году жизни 16 февраля скончался известный армянский живописец, народный художник РА Степан Андраникян.

Об этом «Арменпресс» сообщили в пресс-службе Министерства культуры Армении.

Степан Андраникян родился 20 августа 1927 года в городе Майкоп Краснодарского края России. В 1932 году семья переехала в Ереван. В 1947 году Андраникян окончил Ереванское художественное училище имени Ф. Терлемезяна, в 1954 году - художественный факультет ВГИК.

С 1954 года работал на киностудии «Ленфильм», а с 1955 года – на «Арменфильм». В 1970-1982 годы работал художественным руководителем мультгруппы «Арменфильма», режиссером и художником-постановщиком ряда мультфильмов. Работал на киностудии «Арменфильм» художником-постановщиком и режиссером мультипликационных фильмов, преподавал в Ереванском государственном институте театра и кино.

Андраникян являлся художником-постановщиком ряда художественных фильмов: “Северная радуга” (1960), “Тжвжик” (1961), “Дорога к цирку” (1963), “Цвет граната” (1969), “Звезда надежды” (1978) и др.

В 1967 году Андраникян был удостоен звания заслуженного художника Армянской ССР, в 2011 году – народного художника РА. В 2010 году был награжден золотой медалью Министерства культуры Армении.