Хуступ – любимая гора армянских путешественников

Армянские альпинисты, путешественники считают гору Хуступ самой красивой вершиной Армении.

По сообщению «Арменпресс», в результате опроса, проведенного в группе «Armenian Geographic» в соцсети Facebook выяснилось, что армянские любители походов считают Хуступ самой красивой вершиной Армении.

“В первую очередь, Хуступ привлекает армян как гора Нжде. Некоторые эпизоды жизни Гарегина Нжде связаны именно с этой горой, его называли орлом Хуступа. Нжде хотел, чтобы его похоронили на горе Хуступ, чтобы его душа и после смерти могла охранять Сюникские горы. Это один из эпизодов историй о горе, который захватывает и привлекает путешественников сюда – к Хуступу”, - заявил в беседе с «Арменпресс» руководитель Армянского географического проекта Тигран Шахбазян.

По его словам, вершина горы довольно скалистая, в отличие от других армянских гор, и именно скалистая вершина и открывающийся с нее вид оставляют неизгладимые впечатления на туристов.

“В последние годы в Армении наблюдается увеличение интереса к альпинизму. В первую очередь, это обусловлено доступностью информации. Люди видят в соцсетях фотографии, находят необходимую информацию и хотят новых ощущений, испытания всех прелестей альпинизма. В последние годы Армянский географический проект осуществляет активные восхождения на горные вершины. В настоящее время реализуется проект “Это наше”, цель которого – восхождение на самые высокие вершины всех армянских горных хребтов. После восхождений информация помещается на сайте armgeo.am”, - заявил Шахбазян.

Практически во все выходные «Armenian Geographic» организует походы к очередным достопримечательностям Армении.

Гора Хуступ расположена в восточной части Сюникской области, в 10 км к юго-западу от города Капан. Ее высота – 3201 метр.