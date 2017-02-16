Конституционный суд Германии отклонил жалобу против резолюции о признании Геноцида армян

Конституционный суд Германии отклонил жалобу турецкого адвоката Рамазана Акбаша, в которой тот требовал признать недействительным решение Бундестага о признании Геноцида армян.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает турецкое информационное агентство «Dogan».

“Рассматривающий мою жалобу Конституционный суд ответил следующим образом: “Конституционный суд не принял на рассмотрение жалобу. В представленной жалобе сторона истца не представила оснований относительно нарушения основных или равнозначных им прав”. Решение суда уже находится у нас”, - заявил Акбаш.

Бундестаг Германии 2 июня принял резолюцию о признании Геноцида армян под названием «О памяти и осуждении геноцида армян и других народов в Османской империи в 1915 и 1916 годах». Резолюция была принята подавляющим большинством голосов, при одном голосе «против» и одном воздержавшемся. Все выступающие говорили о необходимости взглянуть в лицо истории и о стремлении достичь примирения Армении и Турции. Было сказано о преступлении Османской империи, а также о том, что данный шаг со стороны Германии не является обвинением или иском - это преклонение перед памятью жертв.