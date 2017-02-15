Время в Ереване: 11:07:36,   15 Февраль

Производство вина в Армении выросло на 14.8 процентов


В 2016г. в Армении произведено 6 млн 809.6тысяч литров вина.

Как  передает Арменпресс со ссылкой  на данные Национальной  статистической  службы, этот показатель выше прошлогоднего на 14.8%.

Производство шампанских вин увеличилось на 8.4%, составив  713.4 тысяч литров.



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