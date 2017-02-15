Производство вина в Армении выросло на 14.8 процентов

В 2016г. в Армении произведено 6 млн 809.6тысяч литров вина.

Как передает Арменпресс со ссылкой на данные Национальной статистической службы, этот показатель выше прошлогоднего на 14.8%.

Производство шампанских вин увеличилось на 8.4%, составив 713.4 тысяч литров.