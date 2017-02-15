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СМИ: Apple получила патент на экран со встроенным сканером отпечатков пальцев


Бюро по патентам и товарным знакам США выдало во вторник американской корпорации Apple патент на дисплей, способный считывать отпечатки пальцев. Как передает Арменпресс, об этом сообщил интернет-портал The Verge.

Согласно зарегистрированному патенту, в экран мобильного устройства предлагается встроить чувствительные инфракрасные диоды, которые в сочетании со светоизлучающими диодами позволят считывать отпечатки пальцев. В настоящее время в смартфонах iPhone для этого применяется отдельный дактилоскопический сенсор.

В патенте не указывается, в каких именно устройствах компании будет применяться эта технология. Портал обращает внимание на то, что данная инновация может позволить Apple создать мобильное устройство, вся передняя панель которого является экраном и лишена каких-либо отдельных кнопок, при этом сохранив функцию распознавания отпечатков пальцев. Портал напоминает, что, согласно неподтвержденным слухам, именно так будет выглядеть ожидаемый iPhone 8.

 




 

 



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