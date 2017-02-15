Учителя с тоской вспоминают скромного и светлого ученика класса: день рождения героя четырехдневной войны Григора Арутюняна

Сегодня день рождения героя четырехдневной войны Григора Арутюняна. Он учился в ереванской школе номер 127, и его учителя с тоской вспоминают скромного и светлого ученика класса.

Классрук старших классов Грануш Манукян сказала, что Григора очень любили в классе. «Я только что начала работать в школе, и это был мой первый класс. Можно сказать, что Григор был душою среды, всегда окружен друзьями. Когда он приходил в школу после отсутствия – его друзья радовались. Он никогда не выставлялся, всегда был бесшумным, скромным Григором»,- сказала она в беседе с «Арменпресс».

Григор очень любил историю, даже в 12-м классе его интересовал только учебник по истории Армении, а к службе он относился очень ответственно и серьезно.

Завуч школы Арминэ Хачатрян вспоминает его как очень гордого парня, который отказывался от помощи, говорил, что сам будет работать и содержать семью. Он был из многодетной семьи, которая потеряла отца, когда Григор был еще маленьким.

В ближайшем будущем школа намерена назвать один из классов именем Григора Арутюняна, а другой класс – имененм Геворга Арутюняна, который пал в Арцахе в августе и тоже учился в этой школе.

Сюзи Мурадян