Предстоящие новости: 15.02.2017

Государственное информационное агентство «Арменпресс» представляет в эфире Информационного радио все то, о чем вы прочитаете, услышите и увидите в сегодняшней новостной ленте.

Сегодня, 15-го февраля, состоится пресс-конференция, посвященная Дню борьбы против детского рака, который отмечется 15-го февраля. Выступят директор Центра гематологии имени Еоляна Смбат Дашбашян, флавный детский гематолог Армении Анаит Закарян, завотделением детской гематологии Центра гематологии имени Еоляна Лала Вагаршакян.

Сегодня, 15-го февраля, состоится пресс-конференция членов Бюро АРФ «Дашнакцутюн» Армена Рустамяна и Агвана Варданяна. Они представят предвыборные списки АРФД.

В Ереванском государственном камерном театре состоится церемония вручения премии Министерства по делам молодежи и спорта Армении «Молодежь 2016».

Сегодня, 15-го февраля, состоится пресс-конференция композитора Артура Шахназаряна, дирижера Завена Варданяна и актера Вигена Степаняна, посвященная конкурсу на замещение должности директора Театра оперы и балета.

В концертном зале «Арам Хачатурян» состоится открытие 8-го фестиваля армянского композиторского искусства, который пройдет 15-28-го февраля и будет посвящен в этом году творчеству Аро Степаняна.

19-го февраля в Армении отмечается День дарения книги. Сегодня, 15-го февраля, состоится пресс-конференция координатора литературных программ министерства культуры Армении Армена Саркисяна, директора Национальной детской библиотеки имени Хнко-Апера Рузан Тоноян, председателя «Культурного фонда Армении» Манука Нигояна.

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