Легендарную Nokia 3310 снова планируют запустить в производство

Финская компания HMD Global Oy, обладающая исключительными правами на бренд Nokia, планирует представить на выставке Mobile World Congress современную версию популярного в прошлом телефона Nokia 3310, сообщает передает Арменпресс со ссылкой на «gazeta.ru».

Цена телефона будет составлять €59. Компания рассчитывает, что модель 3310 будут покупать в качестве второго телефона из-за ностальгических чувств.

Кроме того, на мероприятии будут представлены еще три модели финской марки — смартфоны Nokia 3 (цена €149), Nokia 5 (€199) и Nokia 6 (€249).

Ранее сообщалось, что HMD Global представит свой Android-смартфон 26 февраля на Mobile World Congress, который ежегодно проходит в Барселоне.