Акции Apple завершили торги на рекордных $133

Акции Apple Inc., самой "дорогой" компании мира, поднялись в понедельник к закрытию торгов на 1%, до рекордных $133,29, на фоне оптимистичной оценки рынком перспектив ее бизнеса.

Капитализация Apple составляет сейчас $700 млрд, по этому показателю она обгоняет ближайшего преследователя - компанию Alphabet, владельца поисковика Google - более чем на $100 млрд,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Акции Apple, которая недавно вновь вернулась на первое место в мире по продажам смартфонов, выросли с начала года на 15%, в прошлом году - на 40%.