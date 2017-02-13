Многократный чемпион Армении по футболу клуб «Пюник» выехал на сборы в Кипр.

Как передает «Арменпресс», здесь он проведет учебно-тренировочные сборы и 5 зачетных встреч. Команда вернется в Ереван 26-го февраля.

Сейчас клуб «Пюник» занимает третье место в первенстве Армении, набрав 27 баллов.