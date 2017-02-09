Турция должна двигаться в направлении признания Геноцида армян: президент Франции

Франция должна поддерживать все инициативы по признанию Геноцида армян, в том числе в Турции, которая, в конце концов, должна двигаться в направлении признания. Как сообщает Арменпресс, об этом в ходе ежегодного ужина Совета по координации армянских организаций Франции заявил президент Франции Франсуа Олланд.

Он подчеркнул также важность признания Геноцида армян Бундестагом Германии и подчеркнул в этом вопросе важную роль главы Бундестага Норберта Ламерта и депутата турецкого происхождения Джема Оздемира.

«Вы всегда разграничиваете в этом вопросе турецкое государство и турецкий народа по этому вопросу, и вы правы», - сказал Олланд.

В этой связи он напомнил о мужестве депутата парламента Турции армянского происхождения Гаро Пайлана, который поднял в турецком парламенте вопрос о Геноциде армян. Коснувшись событий в Турции, Олланд отметил, в этом году отмечается 10-летняя годовщина убийства Гранта Динка, с вдовой которого он встретился во время своего визита в Турцию.

«Так, в чем заключает наш долг, долг Франции в этом вопросе? Мы должны поддерживать все инициативы, направленные на признание Геноцида, независимо от того, откуда они исходят. И очень важно, что этот вопрос должен быть поднят в Турции, которая должна двигаться в направлении признания. В вопросе продвижения этого вопроса нас поддерживает ряд стран», - сказал Франсуа Олланд.