Правительство пересмотрит учебные программы по физической культуре

9-го февраля состоялось заседание правительства Армении по председательством премьер-министра Армении Карена Карапетяна. До начала обсуждения повестки, он выступил с заявлением.

Премьер-министр Армении Карен Карапетян, откликаясь на публикации в прессе, предупредил руководителей ведомств о недопустимости использования административных ресурсов в ходе предвыборной агитации. «В прессе есть публикации о том, что руководители ведомств используют в ходе предвыборной агитации административные ресурсы. Всех строго предупреждаю, что подобные услуги являются «медвежьей услугой», независимо от того, в пользу какой из партий они оказываются. Обратите на это особое внимание»,- сказал премьер-министр Армении Карен Карапетян. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью правительства Армении.

По заданию премьер-министра Армении Карена Карапетяна, Управление госимуществом Армении представило в правительство данные по предприятиям с государственным долевым участием за 2013, 2014, 2015 годы и за первое полугодие 2016-го года – с анализом данных. Об этом на заседании правительства Армении сказал премьер-министр Армении Карен Карапетян, добавив, что по результатам анализа сформирован список предприятий, работаюших с ушербом или же без прибыли.

«В то же время, составлен список предприятий, работающих с малой прибылью на основе коэффициента рентабельности. Мы разошлем эту справку всем ведомствам, и в 20-дневный срок ожидаем выражения их позиций о целесообразности этих госкомпаний»,- сказал премьер-министр Армении Карен Карапетян.

Премьер-министр Армении Карен Карапетян поручил председателю КГД, министерствам финансов, экономического развития и инвестиций выяснить в месячный срок препятствия к предоставлению юридическим лицам статуса полномочий и отменить эти препятствия, в том числе, в законодательном прядке, и в 2-месячный срок доложить, сколько уполномоченных экономических операторов было учтено, широко осведомив об этом общественность.

«Внедрение института уполномоченного экономического оператора может стать важным инструментом для внешнеэкономической деятельности бизбеса. Это позволит работать по упрощенным таможенным процедурам, проводя их в удбном месте и в особо упрощенном режиме»,- сказал премьер-министр Армении Карен Карапетян.

По его словам, несмотря на то, что в 2015 году была создана правовая основа для института уполномоченного экономического оператора, однако пока ни одного оператора зарегистрировано не было. Премьер-министр Армении Карен Карапетян сказал, что процесс надо активизировать.

Будут определены цели и мишени для экономической деятельности послов Армении

Премьер-министр Армении Карен Карапетян поручил активизировать экономическую составляющую деятельности диппредставительств Армении зарубежом.

Необходимо предпринять меры для эффективного привлечения потенциала диаспорыв различных областях. Об этом на заседании правительства Армении сказал премьер-министр Армении Карен Карапетян.

Премьер-министр Армении Карен Карапетян поручил министру диаспоры Грануш Акопян в месячный срок разработать вместе с руководителями других ведомств программу по углублению сотрудничества с различными структурами, организациями и представителям и диаспоры.

По его словам, задание сформулировано кратко, однако содержит в себе большие возможности.

В то же время, премьер-министр Армении Карен Карапетян поручил министру диаспоры Грануш Акопян совместно с МОН Армении, помочь в образовательных вопросах учебным учреждениям диаспоры – в вопросах подготовки учителей, учебников, учебных программ, возможностей электронного обучения и пр.

Премьер-министр Армении Карен Карапетян поручил министру диаспоры Грануш Акопян и министру экономического развития и инвестиций Сурену Караяну в недельный срок передать армянским бизнесменам диаспоры сведения об инвестиционных программах в Армении, оведомив их обо всех условиях ведения бжизнеса в Армении, и поддерживать эту связь постоянно.

Министерствам диаспоры, по делам молодежи и спорта было поручено в 2-месячный срок разаработать программы по поддержанию армянского духа в диаспоре, распространению армянской культуры и пропаганде армянских ценностей.

Правительство пересмотрит учебные программы по физической культуре

Во время представления в правительстве Армении отчета Министерства по делам спорта и молодежи выяснилось, что в отрасли имеются системные проблемы, связанные с проводимой политикой и осуществлением управления. В связи с этим премьер-министр Армении Карен Карапетян поручил министрам по делам спорта и молодежи и ОН Армении в месячный срок пересмотреть учебные программы и представить программы по развитию физкультуры для дальнейшего их совместного утвержения. Как передает «Арменпресс», об этом на заседании правительства Армении сказал премьер-министр Армении Карен Карапетян.

По его словам, необходимо представить возможности использования спортзалов во всех учебных учреждениях республики.

В то же время, премьер-министр Армении Карен Карапетян поручил министру по территориальному управлению Армении в месячный срок изучить деятельность спортшкол в областях республики и совместно с Министерством по делам спорта и молодежи разработать стабдарты по осуществлению управления в этих учреждениях.

«Образовательные программы не унифицированы, нет стандартов для массового спорта. Г-н Ростомян, пока мы не услышали от вас, как продвигаается строительство спортзалов в областях. Будьте внимательны»,- сказал премьер-министр Армении Карен Карапетян.