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Мэрия Еревана помогла 10 635 нуждающимся семьям


В 2016 году мэрия Еревана помогла продуктами 10 635 нуждающимся семьям.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщается в годовом отчете мэрии Еревана. В рамках новогодних мероприятий 21 874 нуждающимся семьям были выданы продуктовые наборы. 38 513 детей из необеспеченных семей получили подарки, 4000 детей из необеспеченных семей  приняли участие в новогодних мероприятиях.



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