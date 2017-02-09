Мэрия Еревана помогла 10 635 нуждающимся семьям

В 2016 году мэрия Еревана помогла продуктами 10 635 нуждающимся семьям.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщается в годовом отчете мэрии Еревана. В рамках новогодних мероприятий 21 874 нуждающимся семьям были выданы продуктовые наборы. 38 513 детей из необеспеченных семей получили подарки, 4000 детей из необеспеченных семей приняли участие в новогодних мероприятиях.