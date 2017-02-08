Беларусь не имела законных оснований для экстрадиции Лапшина в Азербайджан: Арпине Ованнисян

Беларусь не имела законных оснований для экстрадиции российского и израильского блогера Александра Лапшина в Азербайджан. Об этом в беседе с Арменпресс сказала министр юстиции Армении Арпине Ованнисян, добавив, что экстрадиция Лапшина является нарушением всех международных конвенций.

По словам министра, Беларусь не присоединилась к Страсбургской конвенции об экстрадиции или передаче осужденных лиц или даже Минской конвенции государств-участников СНГ.

«Выдача проходила на основе Кишиневской конвенции 2002 года. Но именно в этом и заключается весь курьез», - сказала министр, уточнив, что в соответствии с этой конвенцией, преступления, за совершение которых одна страна требует экстрадиции человека из другой страны, должно быть наказуемо уголовными кодексами обеих стран.

«На самом деле, против Лапшина возбуждено дело по двум статьям: незаконное пересечение границы и публичные призывы против Азербайджана», - отметила Ованнисян, добавив, что ни пересечение границы Азербайджана, ни публичные призывы по Нагорному Карабаху не карается УК Беларуси.

Она также представила другие аргументы, согласно которым экстрадиция Лапшина в Баку была нарушением правовых норм.

«Очевидно, что это явное, грубое нарушения действующих между двумя странами конвенций, а также уголовного и уговловно-процессуального кодексов Беларуси», - отметила Ованнисян.