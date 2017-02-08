Зампреседателя НС Армении Эдуард Шармазанов считает экстрадицию Лапшина грязной сделкой

Зампреседателя НС Армении, сопредседатель парламентской группы дружбы с Беларусью Эдуард Шармазанов считает экстрадицию Лапшина «грязной сделкой». Как передает «Арменпресс», об этом он сказал в беседе с журналистами в НС Армении.

Он подчеркнул, что эта грязная сделка между двумя странами является нарушением основных прав человека и не исходит из логики мира в регионе.

«Более того, такой шаг нехарактерен для демократических режимов. Подобный шаг противоречит уровню политических отношений между Арменией и Беларусью. В качестве сопредседателя парламентской группы дружбы с Беларусью я должен отметить, что этот шаг не исходит из армяно-белорусских отношений, и не соответствует российско-белорусским отношениям, поскольку Лапшин является также и гражданином РФ»,- сказал зампреседателя НС Армении, сопредседатель парламентской группы дружбы с Беларусью Эдуард Шармазанов.

На вопрос, собирается ли он обсудить вопрос с белорусскими коллегами - в качестве сопредседателя парламентской группы дружбы с Беларусью, Эдуард Шармазанов ответил:«По крайней мере, в данный момент я не считаю это целесообразным – сесть с ними за стол и обсуждать этот вопрос поскольку данная площадка служит для дружеских обсуждений, а этот шаг уж точно не является дружественным и не проистекает из наших отношений. А насчет того, что наши коллеги-депутаты поднимут этот вопрос по разным каналам – ни грамма не сомневайтесь».

Он добавил, что Армения задействовала все дипломатические средства для того, чтобы не допустить экстрадиции Лапшина.

Верховный суд Беларуси рассматривал жалобу блогера менее получаса. Адвокат Лапшина Наталья Шекина сообщила, что ее подзащитный не присутствовал в зале суда. Она заявила, что супруга Лапшина обратилась в Отдел гражданства и миграции Главного управления внутренних дел Минска с требованием предоставить дополнительную защиту.

Кроме того, она представила жалобу в Комитет по защите прав человека ООН, который уже принял жалобу на рассмотрение.

В случае признания со стороны Верховного суда Беларуси законным решения об экстрадиции Лапшина в Баку, оно вступит в силу с момента обнародования.

15-го декабря 2016 года полиция Минска задержала известного блогера Алекскандра Лапшина, который живет в Москве и пишет для блога Travel Blog. Лапшин является гражданином России и Израиля. Он оказался в черном списке Азербайджана из-за посещения Арцаха. С 2011 года Алекскандр Лапшин включен в черный список Азербайджана за посещение Нагорного Карабаха в апреле 2011, октябре 2012 и июне 2016 года, а также за критику политики азербайджанских властей в своем блоге. Официальный Баку требует от Беларуси экстрадиции Лапшина в Азербайджан.

Заместитель генерального прокурора Республики Беларусь принял решение удовлетворить просьбу Генеральной прокуратуры Азербайджана относительно экстардиции гражданина России и Израиля Александра Лапшина для привлечения к уголовной ответственности по статьям 281.2 и 318.2 уголовного кодекса Азербайджана.

Лапшин обжаловал в суде решение генеральной прокуратуры Беларуси о его выдаче по запросу азербайджанской стороны, однако его жалоба была отклонена.