В Южной Корее подтвердили причины возгорания Samsung Galaxy Note 7

Министерство торговли, промышленности и энергетики Республики Корея подтвердило, что причиной возгораний смарфтонов Galaxy Note 7 компании Samsung были неисправности в аккумуляторах мобильных устройств. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом сообщает агентство Ренхап.

"Было установлено, что с высокой степенью вероятности причиной возгорания были проблемы с батареями, но мы не обнаружили ничего странного в самих смартфонах", - цитирует агентство релиз министерства.

Согласно результатам исследования, электроды в установленных в устройствах аккумуляторах были повреждены, а в некоторых смартфонах у батарей не хватало изоляционных материалов.

Две недели назад компания Samsung распространила заявление, в котором причиной проблем со смартфонами Galaxy Note 7 назывались недочеты в проектировании батарей и сборки устройств.







