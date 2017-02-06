До начала судебного заседания по делу об убийстве главного редактора газеты «Акос» друзья Динка собрались перед зданием суда. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство Bianet.

До начала судебного заседания друзья Динка выступили с требованием справедливости. От имени собравшихся выступил Бьюлент Айдын, который сказал: «Со дня преступления прошло 10 лет. Уже 10 лет, как мы ждем справедливости».

Напомним, что на заседании 6-го февраля продолжается защита бывшего начальника разведслужбы полиции Стамбула Али Фуата Йылмазера. Бьюлент Айдын сказал: «Как и другие подозреваемые, Йылмазер обвиняет всех, кроме себя, однако он не пояснил, почему разведслужба полиции Стамбула ничего не сделала, чтобы защитить Динка».

После своего заявления, друзья Динка прошли в зал суда, чтобы принять участие в заседании.

Грант Динк был убит турецкими националистами 19 января 2007г. перед зданием редакции газеты «Акос». По решению суда в 2012 году, организатор убийства Динка Ясин Хайал был приговорен к пожизненному заключению, а непосредственный участник преступления Огюн Самаст – 22 годам лишения свободы.

В октябре 2014 года 5-ый суд по особо тяжким преступлениям принял решение начать расследование дела с нуля. Кроме того, было принято решение возбудить уголовные дела по отношению к 9-и высокопоставленным чиновникам, которые были у власти в период убийства Динка, в том числе и по отношению к бывшему начальнику полиции Стамбула Джелалетину Джера.