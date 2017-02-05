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Армения присоединилась к 16-му дополнительному протоколу конвенции СЕ “О защите прав и основных свобод человека”


Постпред РА в  Совете  Европы Паруйр Ованисян 31 января на встрече  с замгенсекретаря СЕ Габриелой Батаини-Драгони передал на хранение документ о присоединении Армении к  16-му дополнительному  протоколу конвенции СЕ “О защите прав и основных свобод человека”.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ МИД РА, добавив: “Паруйр Ованисян подчеркнул, что 16-й протокол, являющийся  сравнительно новым правовым инструментом в конвенционной  системе  СЕ, был создан  в мае-ноябре 2013г. в комитете министров СЕ усилиями председательства Армении.    

Постпред РА, в частности, отметил важное  значение  16-го протокола, которым регулируются процедуры консультативной помощи, предоставляемой ЕСПЧ странам-членам СЕ, что на национальном уровне позволит максимально сблизить сотрудничество между Страсбургским судом и судебно-правовой системой  РА. 

Замгенсекретаря  СЕ Габриела Батаини-Драгони оценила вклад Армении в укрепление роли СЕ, в данном случае – укреплении конвенционного инструментария, отметив при этом, что Армения – 7-я страна-член СЕ, ратифицировавшая 16-й протокол. Замгенсекретаря добавила также, что упомянутый  протокол в скором времени войдет в силу в случае ратификации еще трех стран-членов СЕ.

По окончании церемонии подписания Паруйр Ованисян и Габриела Батаини-Драгони вкратце обратились к вопросам повестки СЕ, а также взаимодействию СЕ-Армения”.

 



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