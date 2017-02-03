Арташес Гегамян: Прагматизм победит демагогию и популизм

Итак, 1 февраля 2017 года во время встречи с руководителями общин и предпринимателями Котайкской области премьер-министр РА Карен Карапетян заявил, что на этой неделе министерства и ведомства опубликуют инвестиционные программы. «Аппарат правительства рассмотрел 471 инвестиционную программу, 345 из которых считаем реалистичными. Общая инвестиционная стоимость программ составляет 2,4 млрд долларов, из которых аппарат Правительства считает возможным осуществить в 2017 году программы стоимостью 830-850 млн долларов», – заявил Премьер-министр. Это заявление вместе с ранее опубликованной (18 октября 2016 г.) Программой Правительства Республики Армения и Отчетом о проделанной правительством работе за 100 дней (далее Отчет) со дня его формирования дают целостное представление о видении исполнительной власти РА перспектив социально-экономического развития на ближайшие годы.

Сложная геополитическая обстановка в мире, особенно в регионе Большого Ближнего Востока, воинственная риторика президента Азербайджана Ильхама Алиева настоятельно требуют от политического класса Армении выработать единую стратегию социально-экономического развития РА, реализация которой существенно укрепит экономическую безопасность нашей страны. Думается, что вышеупомянутые документы правительства РА могут и должны быть положены в основу предвыборной дискуссии всех здоровых политических сил Армении. На это специально обращаю внимание читателей, потому что вырисовывается весьма странная, а скорее тревожная картина. Что имеется ввиду. Президент РА Серж Азатович Саргсян неоднократно подчеркивал о необходимости качественно нового подхода к вопросам экономической политики. Более того, 6 сентября 2016 г., выступая на заседании исполнительного органа правящей Республиканской партии Армении, Президент РА заявил: «Он (Карен Карапетян – А.Г.) действительно может оказаться на гребне большой волны перемен в Армении, повести общество к новым экономическим и политическим свободам, сломать устоявшиеся стереотипы, придать новую гибкость экономическому росту».

Новый подход, бесспорно, предполагает критическое осмысление процессов, происходящих в экономике, предложение нестандартных решений стоящих перед страной проблем. Примечательно, что, реализуя установки Президента РА, правительство РА актуализирует вопросы широкого привлечения инвестиций. Ведь в условиях, когда мировая экономика имеет открытый и интегрированный характер, очень важно импортировать новые идеи, технологии и ноу-хау из развитых экономик мира. Так вот, один из способов достижения этих целей для нас в привлечении иностранных прямых инвестиций, нацеленных на развитие существующих и поиск новых экспортных направлений в экономике страны, существенное повышение производительности труда. Альтернативы этой политике нет, так как опыт показывает, что экономики тех стран, которые решили конкурировать с импортом на национальном уровне, а не конкурировать за иностранные рынки, спустя непродолжительное время достигают предела своего роста. Это особенно актуально для Армении, внутренний рынок которой, увы, очень невелик. Однако было бы принципиально неправильно ориентироваться лишь на развитие экспорта. Важно также оказывать всемерное содействие импортозамещению, развитию отечественных производств, нацеленных на удовлетворение внутреннего спроса. Такой подход может привести также и к повышению объема инвестиций, увеличению эффективности работы национальных производителей. Стратегия экономического развития должна в полной мере основываться на экономическую политику, которая определит оптимальное соотношение инвестиций, нацеленных как на рост объемов экспорта, так и на увеличение объемов импортозамещения. Отметим, что в РА из 25 видов товаров, пользующихся у потребителей повышенным спросом и которые в немалых объемах импортируются, по 19 наименованиям этих товаров можно в значительной степени сократить импорт. К примеру, 30% потребляемой в РА свинины, 73,7% курятины, 89% сливочного масла, 43% пшеницы, 69,1% макаронных изделий, 51,7% табачных изделий и др. в 2016 году были импортированы (Социально-экономическое положение Республики Армения в январе-декабре 2016 года, стр. 239). В общей сложности только по 19 наименованиям товаров из этой номенклатуры общий объем импортозамещения может составить 501 млн 626,5 тысяч долларов.

В этом плане представляется очень важным, чтобы общество, политические партии, будучи проинформированы о том, что правительство РА намерено в ближайшие дни пред­ставить инвестиционные программы, приняли бы самое деятельное участие в обсуждении этих программ. Приняв заинтересованное участие в обсуждении этих программ, представив свои замечания и альтернативные предложения к ним касательно вопросов преодоления вызовов и угроз, стоящих перед страной, наши граждане тем самым станут сопричастными к той очень ответственной работе, которую предстоит сделать в самом ближайшем будущем. Такой подход, несомненно, позволит нашим гражданам, избирателям более объективно оценить степень полезности той или иной политической партии, того или иного пред­вы­борного блока в деле решения этих актуальных, судьбоносных задач, стоящих перед нашей экономикой. Чем более заинтересованным и аргументированным будут эти дебаты, тем большее доверие у наших граждан вызовут те политики и политические силы, которые не на словах, а на самом деле заинтересованы в выработке и реализации возможно более эффек­тив­ной стратегии развития РА. В идеальном случае правящая Республиканская партия, оппо­нирующие ей политические партии и блоки могут, например, договориться о единой стра­тегии роста страны, которой каждая из них будет следовать в период нахождения у власти. Если же формальное соглашение не будет заключено, то вполне вероятно, что грамотно составленная стратегия развития, которая заручится доверием общества, будет иметь долговременный характер даже в случае смены правительства, которое ее инициировало.

В ходе предстоящих дискуссий, думается, что есть необходимость предварительного анализа ряда вопросов, факторов, которые могут существенно повлиять на разработку единой стратегии развития, внести в этот документ соответствующие коррективы. В числе вопросов, подлежащих анализу, можно выделить, например, следующие: какова динамика нормы накопления валового внутреннего продукта (ВВП), то есть какова доля инвестиций в объеме ВВП. Не секрет, что норма накопления является ключевым параметром, определяющим темпы экономического роста, так как при прочих равных условиях, чем выше норма накопления, тем более значительными являются темпы экономического роста и наоборот. Естественно, что этот вопрос заслуживает детального изучения.

Важно также дать сопоставительный анализ того, сколько мы платим зарубежным кредиторам на погашение ранее полученных кредитов и сколько получаем из-за границы, то есть определить, каков баланс инвестиционных операций – положительный или отрицательный. К сожалению, для Армении этот баланс вызывает серьезную тревогу. Так, за последние годы прямые инвестиции были отрицательными: в 2013 г. – минус 353,52 млн.долл., 2014 г. – минус 365,00 млн долл., 2015 г. – минус 169,79 млн долл., за январь-сентябрь 2016 г. – минус 182,46 млн. долларов. К этому следует добавить, что за этот же период имел место ежегодный рост объемов обслуживания внутреннего и внешнего государственного долга РА. Так, в 2013 г. на обслуживание внутреннего государственного долга было израсходовано 29 млрд 921,5 млн драмов, а в 2014 г. – 33 млрд 56,7 млн драмов (рост 110,5%), на обслуживание внешнего государственного долга в 2013 г. было израсходовано 16 млрд 824,4 млн драмов, внешнего госдолга – 28 млрд 587,4 млн драмов (рост 169,9%). Эта тенденция роста обслуживания государственного долга сохранилась и в последующие два года. Так, если в 2015 году обслуживание внутреннего государственного долга было в объеме 32 млрд 179,4 млн драмов, то в 2016 г. – 42 млрд 32,2 млн драмов (рост 130,6%), на обслуживание внешнего государственного долга в 2015 г. было выделено 41 млрд 904,7 млн драмов, то в 2016 г. – соответственно, на обслуживание внешнего государственного долга – 56 млрд 244,2 млн драмов (рост 134,2%).

Как видно из вышеприведенных данных, процентные платежи по ранее взятым кредитам отнюдь не балансируются прямыми иностранными инвестициями. Более того, они являются отрицательными и означают отток капитала, то есть за последние четыре года инвесторы изымали больше своих средств из экономики РА, чем вкладывали. Это обстоятельство еще более актуализирует необходимость всемерного содействия правительству в реализации курса на широкое привлечение иностранных инвестиций.

Вместе с тем, как уже отмечалось, очень важно, чтобы экономическая политика правительства была нацелена на создание благоприятных условий для существенного повышения нормы накопления в ВВП Армении. При этом следует тщательно проанализировать имеющиеся возможности каждого предприятия, каждой отрасли в целом с целью выработки рекомендаций по повышению эффективности использования финансовых ресурсов, их концентрации на наиболее перспективных и значимых проектах. Такой подход представляется очень актуальным, так как стимулирование внутренних инвестиций, помимо существенного повышения роста производства, окажет положительное воздействие на инвестиционную привлекательность Армении.

В этой связи хотелось бы особо отметить, что рейтинг инвестиционной привлекательности страны для прямых иностранных инвестиций (который рассчитывается на основе соответствующего индекса – FDI Conficlence Index) в немалой степени зависит от экономической, политической, социальной, экологической стабильности государства. Это естественным образом накладывает особую ответственность на политический класс страны, долг которого перед гражданами, перед армянским государством в том, чтобы использовать предстоящую предвыборную кампанию (с учетом этих обстоятельств) с целью дальнейшего улучшения имиджа Армении как правового государства.

Следует также отметить и то, что исследования авторитетных международных организаций показывают: в страны, считающиеся коррумпированными, направляется меньше иностранных инвестиций, что уменьшает их шансы на процветание в будущем. Поэтому вполне закономерно, что в Отчете правительство РА уделило первостепенное внимание вопросам борьбы с коррупцией. Примечательно, что на днях Чрезвычайный и Полномочный посол США в Армении Ричард Милз, выступая на форуме Армяно-американской торговой палаты, вполне резонно заявил о необходимости усиления борьбы с коррупцией, при этом отметил, что коррупция может угрожать национальной безопасности Армении. «Когда я 15 месяцев назад (после назначения на пост посла) отметил взаимосвязь между коррупцией и национальной безопасностью, многие удивились или не обратили внимания… В ходе апрельской войны и после этого в ходе общественных дебатов обозначилось то разлагающее воздействие, которое коррупция может оказать на вопросы национальной безопасности и к этому вопросу было привлечено внимание общественности», – сказал Р.Милз. В целом поддерживая предложения посла США, высказанные в ходе форума и нацеленные на обеспечение эффективной борьбы с коррупцией, хотелось бы обратить внимание и на следующее обстоятельство. Так, несмотря на положительные шаги, предпринимаемые правительством РА по борьбе с коррупцией, проводимая работа, как неоднократно отмечал Президент РА, нуждается в качественно новом подходе. Думается, что эффективность на этом участке деятельности будет значительно весомее, если правительство РА сумеет внедрить в работу всего государственного аппарата известную и эффективную технологию постановки и формулировки целей, так называемую SMART-технологию. Внедрение этой технологии для нашего правительства будет возможно лишь тогда, когда сформулированные им же цели будут максимально понятны и конкретны и позволят иметь полное представление, каким будет конечный результат реализации этих целей (Specific – конкретны).

Важно также, чтобы поставленные правительством цели были измеримы, чтобы можно было узнать, что они уже достигнуты (Measurable – измеримы).

Очень существенно, чтобы эти цели были бы достижимы и с точки зрения внешних факторов (что особенно актуально для Армении) и внутренних ресурсов (Attainable – достижимы).

Необходимо, чтобы поставленные цели соотносились с другими, более общими, а также со стратегическими целями, и работали на их достижение (то есть, что делается сегодня, нужно для того, чтобы получить запланированное на месяц, и более дальнюю перспективу, а, следовательно, в конечном итоге отвечало и главным жизненным целям). Это условие релевантности поставленной цели (Relevant).

И наконец, цель должна быть четко определена во времени, должны быть конкретные сроки (и промежуточные контрольные моменты) ее достижения (Time bounded – определены во времени). Думается, что политические силы, которые на самом деле заинтересованы в организации эффективной борьбы с коррупцией, а не паразитируют на этой проблеме с точки зрения получения каких-то популистских дивидендов, воспользуются предстоящей предвыборной кампанией и внесут свои конкретные предложения по дальнейшему повышению эффективности борьбы с коррупцией.

Завершая свои размышления, хотелось бы выразить уверенность, что в результате уже разворачивающейся предвыборной борьбы прагматизм победит демагогию и популизм.

АРТАШЕС ГЕГАМЯН

депутат Национального Собрания РА от Республиканской партии,

руководитель делегации НС РА в Парламентской Ассамблее ОБСЕ,

председатель партии «Национальное Единение»