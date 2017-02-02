Власти Калифорнии назвали автомобили Google самыми безопасными из беспилотных

Технология Google, позволяющая машинам ездить по дорогам без водителя, превосходит аналогичные разработки конкурентов в плане безопасности. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU, об этом говорится в отчете властей штата Калифорния.

Автомобили разработки Waymo, подразделения Google, проехали по дорогам штата почти 1 млн км в прошлом году, что в 30 раз больше, чем показатель всех конкурентов компании, вместе взятых. При этом вмешательство человека и переключение на ручной режим управления потребовалось лишь в одном случае на каждые 8 тыс. км.