Состояние Цукерберга выросло на $3 млрд на публикации отчетности Facebook

Состояние основателя социальной сети Facebook Марка Цукерберга увеличилось на 3 миллиарда долларов и достигло 59 миллиардов долларов из-за удорожания акций компании после выхода финансовой отчетности Facebook в среду, пишет агентство Блумберг.

В настоящий момент, по оценкам Bloomberg Billionaires Index, Цукерберг занимает пятое место в мире по величине состояния,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Чистая прибыль Facebook по итогам 2016 года увеличилась в 2,77 раза по сравнению с предыдущим годом, до 10,217 миллиарда долларов. Выручка социальной сети составила 27,638 миллиарда долларов, что в 1,54 раза больше показателя за 2015 год. На фоне этих новостей акции Facebook класса А по итогам торгов среды подорожали на 2,23% — до 133,23 доллара за бумагу.

Агентство отмечает, что удорожание акций стало реакцией на сильные данные финансовой отчетности компании. Соцсеть упрочила свое положение на рынке мобильной рекламы. Она является вторым по величине игроком после компании Google, пишет агентство.

Выручка Facebook от рекламы за четвертый квартал составила 8,629 миллиарда долларов, что в 1,53 раза больше показателя за аналогичный период 2015 года. Компания отметила, что выручка от рекламы на мобильных устройствах составила около 84% общих рекламных доходов.