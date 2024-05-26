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Решением премьер-министра создан оперативный штаб по ликвидации ЧС, вызванной наводнением

Решением премьер-министра создан оперативный штаб по ликвидации ЧС, вызванной наводнением

В целях ликвидации чрезвычайной ситуации, вызванной обильными дождями в Лорийской и Тавушской марзах Еревана, а также разливом рек Дебед, Агстев, Ташир, по решению премьер-министра Никола Пашиняна был сформирован оперативный штаб под руководством министра территориального управления и инфраструктуры РА  Гнела Саносяна.

Как передает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь премьер-министра РА Назели Багдасарян.

Она отметила, что спасательная служба МВД РА, дорожное управление, полиция, областные администрации, органы местного самоуправления и другие соответствующие структуры реализуют необходимые меры, вытекающие из их полномочий.

По информации аппарата премьер-министра РА, с раннего утра 26 мая в Алаверди находятся директор Спасательной  службы МВД, заместитель министра внутренних дел Камо Цуцулян, министр территориального управления и инфраструктуры РА Гнел Саносян.

 


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