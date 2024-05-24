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СНБ Армении возлагает на себя охрану некоторых участков населенных пунктов Беркабер, Воскепар, Баганис и Киранц

СНБ Армении возлагает на себя охрану некоторых участков населенных пунктов Беркабер, Воскепар, Баганис и Киранц

Пограничные войска Службы национальной безопасности Республики Армения с 24 мая официально возлагают на себя охрану участков государственной границы Республики Армения в Тавушской области: у населенного пункта Беркабер протяженностью 1,9 км и протяженность 4,9 км у населенных пунктов Воскепар и Баганис. 

Как передает “Арменпресс, об этом сообщает пресс-служба СНБ. 

Сообщается, что охрана участка государственной границы протяженностью 5,8 км в населенном пункте Киранц до 24 июля 2024 года будет осуществляться по схеме перехода. 

СНБ также сообщает, что по той же логике охрану прилегающих участков границы Азербайджанской Республики с 24 мая текущего года будет осуществлять Государственная пограничная служба Азербайджанской Республики.


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