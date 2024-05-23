Министр обороны Армении и посол Бельгии обсудили перспективы сотрудничества между минобороны двух стран

Министр обороны Армении Сурен Папикян 23 мая принял Чрезвычайного и Полномочного посла Королевства Бельгии в Республике Армения Эрика де Муйнка.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, министр обороны поздравил посла де Муйнка со вступлением в должность и пожелал успехов в деле реализации важной миссии.

В ходе встречи были обсуждены перспективы сотрудничества между министерствами обороны двух стран. Стороны также обсудили вопросы проводимых в Вооруженных силах Армении реформ и региональной безопасности.