Министр обороны Армении и посол Бельгии обсудили перспективы сотрудничества между минобороны двух стран
19:11, 23 Май 2024
Министр обороны Армении Сурен Папикян 23 мая принял Чрезвычайного и Полномочного посла Королевства Бельгии в Республике Армения Эрика де Муйнка.
Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, министр обороны поздравил посла де Муйнка со вступлением в должность и пожелал успехов в деле реализации важной миссии.
В ходе встречи были обсуждены перспективы сотрудничества между министерствами обороны двух стран. Стороны также обсудили вопросы проводимых в Вооруженных силах Армении реформ и региональной безопасности.
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