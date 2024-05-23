Премьер-министр Пашинян принял делегацию во главе с председателем Палаты депутатов Люксембурга

Премьер-министр Никол Пашинян принял делегацию во главе с председателем Палаты депутатов Великого Герцогства Люксембург Клодом Визлером.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Никол Пашинян приветствовал визит господина Визлера в Армению и выразил уверенность, что этот визит придаст новый импульс дальнейшему развитию и укреплению армяно-люксембургских отношений. Премьер-министр отметил, что в последние годы сотрудничество между двумя странами носит динамичный характер и совместная повестка последовательно расширяется. Никол Пашинян поблагодарил Палату депутатов Люксембурга и лично господина Визлера за регулярно высказываемые проармянские позиции и подчеркнул важность тесного межпарламентского сотрудничества, в том числе на международных площадках.

Клод Визлер поблагодарил за теплый прием и высоко оценил текущий уровень армяно-люксембургских отношений. Председатель Палаты депутатов Люксембурга выразил поддержку своей страны в развитии взаимодействия и реализации совместных проектов Армения-Европейский союз. Клод Визлер подчеркнул, что межпарламентское сотрудничество имеет прочную основу, что будет способствовать расширению и развитию связей в различных направлениях.

Собеседники обсудили вопросы, связанные с обсуждением мирного договора между Арменией и Азербайджаном, процессом делимитации границы между двумя странами. Председатель Палаты депутатов Люксембурга подчеркнул важность подходов и целенаправленных решений правительства Республики Армения в связи с проблемами более 100 тысяч вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха.

Премьер-министр Пашинян представил собеседнику краткосрочные и долгосрочные программы правительства Республики Армения по решению проблем вынужденных переселенцев. Никол Пашинян также сообщил, что правительство Республики Армения утвердило программу обеспечения вынужденных переселенцев жильем. В этом контексте также была подчеркнута важность поддержки со стороны международного сообщества.

В контексте обеспечения региональной стабильности и мира двусторонне была подчеркнута важность деятельности гражданской миссии ЕС в Армении.