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Турция должна регулировать отношения с Арменией: экс-премьер Турции Давутоглу

Турция должна регулировать отношения с Арменией: экс-премьер Турции Давутоглу

Лидер турецкой оппозиционной партии “Будущее”, бывший премьер-министр Турции Ахмед Давутоглу коснулся происходящих в регионе развитий, ирано-турецких, ирано-азербайджанских отношений, а также необходимости нормализации отношений между Турцией и Арменией. 

Как передает Арменпресс со ссылкой на турецкое dha.com.tr, Давутоглу заявил, что Турция вела себя правильно, оказывая помощь Азербайджану во время 44-дневной войны в Нагорном Карабахе, но при этом отметил, что Турции, тем не менее, урегулировать отношения с Арменией.

“Турция должна скорее урегулировать свои отношения с Арменией. Пограничные пропускные пункты и посольства должны быть взаимно открыты, должно быть предотвращено распространение огня Ближнего Востока на Кавказ”, - заявил бывший премьер-министр Турции.


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